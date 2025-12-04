Match OM Nantes Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM Nantes Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement dimanche 4 janvier 2026.
Match OM Nantes
Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Olympique de Marseille vs FC Nantes dimanche 4 janvier 15h.
Le premier match de l’OM en 2026 vous attend pour une véritable sortie familiale un dimanche à 15h, idéal pour vivre un moment en famille et terminer les vacances de Noël en beauté ! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Olympique de Marseille vs FC Nantes: Sunday, January 4, 3pm
