Match OM Nantes Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM Nantes

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04

Olympique de Marseille vs FC Nantes dimanche 4 janvier 15h.

Le premier match de l’OM en 2026 vous attend pour une véritable sortie familiale un dimanche à 15h, idéal pour vivre un moment en famille et terminer les vacances de Noël en beauté ! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Olympique de Marseille vs FC Nantes: Sunday, January 4, 3pm

