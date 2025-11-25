Match OM Newcastle United Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM Newcastle United Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement mardi 25 novembre 2025.

Match OM Newcastle United

Mardi 25 novembre 2025 à partir de 21h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 21:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Offrez-vous une soirée 100% marseillaise à l’Orange Vélodrome !

Les Olympiens rencontrent les Britanniques de Newcastle en cette 5e journée de la Champions League.

Ne ratez pas cette ^hase de ligue UEFA venez encourager les Marseillais pour ce match haut en couleur! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Treat yourself to a 100% Marseille evening at the Orange Vélodrome!

German :

Gönnen Sie sich einen 100%igen Marseiller Abend im Orange Vélodrome!

Italiano :

Regalatevi una serata 100% marsigliese all’Orange Vélodrome!

Espanol :

¡Regálese una velada 100% marsellesa en el Orange Vélodrome!

L’événement Match OM Newcastle United Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille