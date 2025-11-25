Match OM Newcastle United Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM Newcastle United Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement mardi 25 novembre 2025.
Match OM Newcastle United
Mardi 25 novembre 2025 à partir de 21h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 21:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Offrez-vous une soirée 100% marseillaise à l’Orange Vélodrome !
Les Olympiens rencontrent les Britanniques de Newcastle en cette 5e journée de la Champions League.
Ne ratez pas cette ^hase de ligue UEFA venez encourager les Marseillais pour ce match haut en couleur! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Treat yourself to a 100% Marseille evening at the Orange Vélodrome!
German :
Gönnen Sie sich einen 100%igen Marseiller Abend im Orange Vélodrome!
Italiano :
Regalatevi una serata 100% marsigliese all’Orange Vélodrome!
Espanol :
¡Regálese una velada 100% marsellesa en el Orange Vélodrome!
L’événement Match OM Newcastle United Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille