Match OM OL Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM OL

Dimanche 1er mars 2026.

Horaire encore non défini. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Olympique de Marseille vs Olympique Lyonnais dimanche 1 mars*

Olympique de Marseille vs Olympique Lyonnais dimanche 1 mars*

Vous avez rendez-vous le dimanche 1er mars pour l’un des matchs les plus bouillants de la saison l’Olympico

Vivez ce choc des Olympiques au cœur du volcan marseillais et plongez dans une ambiance électrique à l’Orange Vélodrome .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Olympique de Marseille vs Olympique Lyonnais: Sunday, March 1*.

L’événement Match OM OL Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille