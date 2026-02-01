Match OM OL Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Olympique de Marseille vs Olympique Lyonnais dimanche 1 mars*
Olympique de Marseille vs Olympique Lyonnais dimanche 1 mars*
Vous avez rendez-vous le dimanche 1er mars pour l’un des matchs les plus bouillants de la saison l’Olympico
Vivez ce choc des Olympiques au cœur du volcan marseillais et plongez dans une ambiance électrique à l’Orange Vélodrome .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Olympique de Marseille vs Olympique Lyonnais: Sunday, March 1*.
