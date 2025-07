Match OM -Paris FC Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM -Paris FC Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement samedi 23 août 2025.

Match OM -Paris FC

Samedi 23 août 2025 à partir de 17h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 17:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Il est l’heure de relancer la compétition avec la reprise de la Ligue 1 McDonald’s d’ici quelques semaines. Frissons, ferveur et passion de tout le peuple marseillais seront au rendez-vous pour ce grand retour à l’Orange Vélodrome.

Il est l’heure de relancer la compétition avec la reprise de la Ligue 1 McDonald’s d’ici quelques semaines. Frissons, ferveur et passion de tout le peuple marseillais seront au rendez-vous pour ce grand retour à l’Orange Vélodrome



Si vous êtes de passage à Marseille pour les vacances, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable ! Venez vivre l’expérience Olympique de Marseille dans le mythique Orange Vélodrome.



Victime de son succès, il n’y a actuellement plus de places disponibles sur la billetterie pour cette rencontre ! Mais pas d’inquiétude, nous avons une solution la plateforme de revente officielle de l’OM 100% sécurisée où vous pourrez des places remises en vente par les Abonnés de l’OM. .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s time to get back into the swing of things with the resumption of the McDonald’s Ligue 1 in a few weeks’ time. The thrill, fervor and passion of Marseille’s fans will be on hand for the big return to the Orange Vélodrome.

German :

Es ist an der Zeit, den Wettbewerb mit der Wiederaufnahme der McDonald’s Ligue 1 in wenigen Wochen wieder aufzunehmen. Gänsehaut, Eifer und die Leidenschaft des gesamten Volkes von Marseille werden bei dieser großen Rückkehr ins Orange Vélodrome zu spüren sein.

Italiano :

È tempo di tornare nel vivo del gioco con la ripresa della McDonald’s Ligue 1 tra qualche settimana. Le emozioni, il fervore e la passione di tutto il popolo marsigliese saranno presenti per questo grande ritorno all’Orange Vélodrome.

Espanol :

Es hora de volver a la acción con la reanudación de la Ligue 1 McDonald’s dentro de unas semanas. La emoción, el entusiasmo y la pasión de los aficionados marselleses estarán presentes en el regreso del Orange Vélodrome.

L’événement Match OM -Paris FC Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille