Match OM PSG Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement dimanche 21 septembre 2025.

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 20h45. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21 20:45:00

2025-09-21

L’Orange Vélodrome accueille le match haute tension de la Ligue 1 McDonald’s.

Les Marseillais retiendront leur souffle en ce premier jour d’automne, pour la 5e journée de la Ligue 1 McDonald’s .



Venez vibrer et soutenir les Olympiens pour cette rencontre épique! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Orange Velodrome plays host to McDonald’s high-voltage Ligue 1 match.

German :

Im Orange Vélodrome findet das Hochspannungsspiel der McDonald’s Ligue 1 statt.

Italiano :

Il Velodrome Orange ospita la partita ad alta tensione della Ligue 1 di McDonald.

Espanol :

El Orange Velodrome acoge el partido de alto voltaje de McDonald’s en la Ligue 1.

