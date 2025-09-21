Match OM PSG Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM PSG Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement dimanche 21 septembre 2025.
Match OM PSG
Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 20h45. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
L’Orange Vélodrome accueille le match haute tension de la Ligue 1 McDonald’s.
Les Marseillais retiendront leur souffle en ce premier jour d’automne, pour la 5e journée de la Ligue 1 McDonald’s .
Venez vibrer et soutenir les Olympiens pour cette rencontre épique! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Orange Velodrome plays host to McDonald’s high-voltage Ligue 1 match.
German :
Im Orange Vélodrome findet das Hochspannungsspiel der McDonald’s Ligue 1 statt.
Italiano :
Il Velodrome Orange ospita la partita ad alta tensione della Ligue 1 di McDonald.
Espanol :
El Orange Velodrome acoge el partido de alto voltaje de McDonald’s en la Ligue 1.
