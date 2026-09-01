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AGENDA · Marseille 8e Arrondissement

Match OM – PSG CEPAC Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

dimanche 20 septembre 2026 · CEPAC Vélodrome · Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
CEPAC Vélodrome
Adresse
3 Boulevard Michelet
Ville
13008 Marseille 8e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
79 79

Marseille 8e Arrondissement

Match OM – PSG

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 20h45. CEPAC Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 79 – 79 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 20:45:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Olympique de Marseille vs Paris SG : dimanche 20 septembre à 20h45.
Le Classique vous donne rendez-vous au CEPAC Vélodrome pour une soirée où la ferveur marseillaise sera à son apogée.
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CEPAC Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 56 09 

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English :

Olympique de Marseille vs. Paris SG: Sunday, September 20, at 8:45 p.m.

L’événement Match OM – PSG Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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