Match OM – PSG CEPAC Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Match OM – PSG

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 20h45. CEPAC Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 79 – 79 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 20:45:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Olympique de Marseille vs Paris SG : dimanche 20 septembre à 20h45.

Le Classique vous donne rendez-vous au CEPAC Vélodrome pour une soirée où la ferveur marseillaise sera à son apogée.

Réservez dès maintenant vos places et vivez ce choc de la Ligue 1 McDonald’s au cœur du volcan marseillais ! .

CEPAC Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 56 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Olympique de Marseille vs. Paris SG: Sunday, September 20, at 8:45 p.m.

L’événement Match OM – PSG Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille