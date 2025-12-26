Match OM RC Strasbourg, Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM RC Strasbourg, Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement vendredi 13 février 2026.
Match OM RC Strasbourg
Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-13
L’année 2026 s’annonce riche en émotions à l’Orange Vélodrome, avec de belles affiches, dont OM Strasbourg le week-end du 13-15 février ! Un match sous le signe de l’amour pour l’OM en ce week-end de St-Valentin
Olympique de Marseille vs Racing Club de Strasbourg week-end du 13-15 février*
L’année 2026 s’annonce riche en émotions à l’Orange Vélodrome, avec de belles affiches, dont OM Strasbourg le week-end du 13-15 février ! Un match sous le signe de l’amour pour l’OM en ce week-end de St-Valentin
*Date et horaire non définitifs. .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 56 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The year 2026 promises to be an emotional one at the Orange Vélodrome, with a host of great fixtures, including OM Strasbourg on the weekend of February 13-15! A love match for OM on Valentine’s Day weekend
L’événement Match OM RC Strasbourg Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille