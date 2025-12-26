Match OM RC Strasbourg, Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM RC Strasbourg

Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

L’année 2026 s’annonce riche en émotions à l’Orange Vélodrome, avec de belles affiches, dont OM Strasbourg le week-end du 13-15 février ! Un match sous le signe de l’amour pour l’OM en ce week-end de St-Valentin

Olympique de Marseille vs Racing Club de Strasbourg week-end du 13-15 février*

*Date et horaire non définitifs. .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 56 09

English :

The year 2026 promises to be an emotional one at the Orange Vélodrome, with a host of great fixtures, including OM Strasbourg on the weekend of February 13-15! A love match for OM on Valentine’s Day weekend

