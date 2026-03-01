Match OM vs Lille Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Match OM vs Lille

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 17h15. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – EUR

Début : 2026-03-22 17:15:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Olympique de Marseille vs LOSC Lille en 27e journée de Ligue 1 McDonald’s.

Un choc bouillant de Ligue 1 McDonald’s pour lancer le printemps ! Avec l’arrivée des beaux jours, vibrez au rythme des tambours marseillais et vivez toute l’intensité d’un match à l’Orange Vélodrome.



Rendez-vous le dimanche 22 mars pour profiter de Marseille… et de l’ambiance unique du stade à l’occasion d’OM-LOSC ! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Olympique de Marseille vs LOSC Lille on the 27th day of Ligue 1 McDonald’s.

