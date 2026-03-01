Match OM vs Lille Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM vs Lille Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement dimanche 22 mars 2026.
Match OM vs Lille
Dimanche 22 mars 2026 à partir de 17h15. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 29 – 29 – EUR
Début : 2026-03-22 17:15:00
2026-03-22
Olympique de Marseille vs LOSC Lille en 27e journée de Ligue 1 McDonald’s.
Un choc bouillant de Ligue 1 McDonald’s pour lancer le printemps ! Avec l’arrivée des beaux jours, vibrez au rythme des tambours marseillais et vivez toute l’intensité d’un match à l’Orange Vélodrome.
Rendez-vous le dimanche 22 mars pour profiter de Marseille… et de l’ambiance unique du stade à l’occasion d’OM-LOSC ! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Olympique de Marseille vs LOSC Lille on the 27th day of Ligue 1 McDonald’s.
