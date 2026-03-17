Match PAUC Dunkerque Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence
Match PAUC Dunkerque Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence vendredi 3 avril 2026.
Match PAUC Dunkerque
Vendredi 3 avril 2026 de 20h à 22h30. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 22:30:00
Date(s) :
2026-04-03
22e journée de championnat de France de Handball.Enfants
22e journée de Liqui Moly StarLigue, première division du championnat de France de handball ! L’équipe d’Aix, le PAUC Handball, reçoit Dunkerque, une rencontre pleine d’enjeux pour les aixois. .
Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 02 90 contact@pauc-handball.com
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English :
day 22 of the French Handball Championship.
L’événement Match PAUC Dunkerque Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence