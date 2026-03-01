Match PAUC Handball Nantes Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Match PAUC Handball Nantes

Samedi 28 mars 2026 à partir de 20h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

20e journée de championnat de France entre le PAUC et Nantes.Enfants

20e journée de Liqui Moly Starligue premiere division du championnat de France de handball ! L’équipe d’Aix, le PAUC Handball, reçoit Nantes, actuel deuxième du championnat, pour un choc qui s’annonce intense et spectaculaire à l’Aréna du Pays d’Aix ! .

Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 26 02 90 contact@pauc-handball.com

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English :

20th day of the French championship between PAUC and Nantes.

L’événement Match PAUC Handball Nantes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence