Match PAUC vs CHAMBÉRY handball professionnel Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence jeudi 9 octobre 2025.

Jeudi 9 octobre 2025 de 18h à 23h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Début : 2025-10-09 18:00:00

6ème journée du championnat de France de handball, opposant le PAUC handball contre Chambéry à l’Arena du Pays d’AixFamilles

Les portes ouvrent à 18h et le match commence à 20h. Des stands de restauration (boissons et nourriture) sont à votre disposition sur le parvis ainsi que dans les coursives de l’Arena pour patienter avant le coup d’envoi.



Des animations auront lieu tout au long du match, avec à certains moments des cadeaux à gagner !



Après la rencontre, profitez d’un after-show by Radio Star avec un DJ set jusqu’à 22h30. .

English :

day 6 of the French handball championship, PAUC handball vs. Chambéry at the Arena du Pays d’Aix

German :

6. Spieltag der französischen Handballmeisterschaft zwischen PAUC Handball und Chambéry in der Arena du Pays d’Aix

Italiano :

sesta giornata del campionato francese di pallamano: il PAUC affronta lo Chambéry all’Arena du Pays d’Aix

Espanol :

sexta jornada del campeonato de Francia de balonmano, entre el PAUC de balonmano y el Chambéry en el Arena du Pays d’Aix

