Match Pauc vs Istres Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Match Pauc vs Istres

Dimanche 21 décembre 2025 de 14h à 20h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

15e journée du championnat de France de handball entre le PAUC et Istres.Familles

15e journée de Liqui Moly StarLigue, premiere division du championnat de France de handball! L’équipe d’Aix, le PAUC reçoit Istres pour le derby pour clôturer cette année 2025 ! .

Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

day 15 of the French handball championship between PAUC and Istres.

