Match PAUC vs MONTPELLIER Handball professionnel Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence dimanche 26 octobre 2025.

Dimanche 26 octobre 2025 de 14h à 18h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Le PAUC Handball s’apprête à affronter le redoutable Montpellier Handball dans l’une des affiches les plus attendues de ce début de saison !Familles

Nos Aixois auront besoin de toute leur énergie et du soutien du public pour tenter de renverser un adversaire en pleine confiance. L’ambiance promet d’être électrique !



Les portes ouvrent à 14h et le match commence à 16h.



Mais le spectacle ne s’arrête pas sur le terrain !



En partenariat avec l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, les coursives de l’Arena se transforment en marché gourmand. Venez flâner entre les stands et goûter aux saveurs du terroir aixois fromages, charcuterie, huile d’olive, calissons, jus artisanaux… et bien d’autres trésors à découvrir !



La soirée prendra également des couleurs roses pour soutenir, en ce mois d’octobre, la lutte contre le cancer du sein. Une initiative menée en collaboration avec notre grand partenaire, la Caisse d’Épargne, pour une cause qui tient particulièrement à cœur au PAUC Handball et à l’ensemble de ses partenaires.



Du jeu, du goût et de la solidarité — tout est réuni pour vivre une soirée 100 % émotion ! .

Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

PAUC Handball is set to take on the formidable Montpellier Handball in one of the most eagerly-awaited fixtures of the early season!

German :

Der PAUC Handball trifft auf den gefürchteten Montpellier Handball in einer der am meisten erwarteten Begegnungen des Saisonbeginns!

Italiano :

La Pallamano PAUC si appresta ad affrontare il formidabile Montpellier Handball in uno degli incontri più attesi di inizio stagione!

Espanol :

El PAUC Handball se enfrentará al formidable Montpellier Handball en uno de los partidos más esperados de principios de temporada

