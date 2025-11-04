Match Philo Café de l’Orme Biscarrosse
Match Philo Café de l’Orme Biscarrosse mardi 4 novembre 2025.
Match Philo
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Participez à une aventure philosophique originale !
Tirage au sort d’un sujet et de deux équipes pour un débat intergénérationnel.
Pas besoin d’être philosophe pour participer, écouter et argumenter avec ses propres mots !
Essayer c’est adopter ce format singulier de Match Philo ouvert à tous. .
Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 17 20 97 amisbiblio@gmail.com
English : Match Philo
German : Match Philo
Italiano :
Espanol : Match Philo
L’événement Match Philo Biscarrosse a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Grands Lacs