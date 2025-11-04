Match Philo Café de l’Orme Biscarrosse

Match Philo

Café de l’Orme 296 Place Charles de Gaulle Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Participez à une aventure philosophique originale !

Tirage au sort d’un sujet et de deux équipes pour un débat intergénérationnel.

Pas besoin d’être philosophe pour participer, écouter et argumenter avec ses propres mots !

Essayer c’est adopter ce format singulier de Match Philo ouvert à tous. .

