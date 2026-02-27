Match Philo Place Charles de Gaulle Biscarrosse

Match Philo

Place Charles de Gaulle La Café de l’Orme Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Vous n’imaginez pas jusqu’où votre puissance de penser va vous amener !

Venez vous surprendre et surprendre vos co-équipiers dans cette aventure de 2h où chaque match est unique, imprévisible, où nos différences sont une force !

Des équipes tirées au sort pour résoudre une question surprise, vous n’êtes pas prêts … parce que vous l’êtes déjà !

Atelier à partir de l’âge de 6 ans

Places limitées .

Place Charles de Gaulle La Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 17 20 97 amisbiblio@gmail.com

