Match Philo Place Charles de Gaulle Biscarrosse

Place Charles de Gaulle La Café de l’Orme Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Vous n’imaginez pas jusqu’où votre puissance de penser va vous amener !
Venez vous surprendre et surprendre vos co-équipiers dans cette aventure de 2h où chaque match est unique, imprévisible, où nos différences sont une force !
Des équipes tirées au sort pour résoudre une question surprise, vous n’êtes pas prêts … parce que vous l’êtes déjà !
Atelier à partir de l’âge de 6 ans
Places limitées .
Place Charles de Gaulle La Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 17 20 97 amisbiblio@gmail.com
English : Match Philo
