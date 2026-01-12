Match Roc Handball N1M Rodez
Match Roc Handball N1M Rodez samedi 14 février 2026.
Match Roc Handball N1M
Rodez Aveyron


Début : 2026-02-14
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-28 2026-03-14 2026-04-18 2026-05-02 2026-05-30
Le Roc Handball joue à domicile ! Calendrier N1M
25 et 26 octobre contre PAUC HB
8 et 9 novembre, contre Fenix Toulouse HB
6 et 7 décembre, contre Martigues HB
14 et 15 février 2026, contre Saint-Etienne HB
28 février, contre GFCA HB
14 et 15 mars, contre Billere HB Pau Pyrénées
18 et 19 avril, contre Cavigal Nice SHB
2 et 3 mai, contre Saint-Raphael VHB
30 et 31 mai, contre Montpellier HB .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
Le Roc Handball plays at home! N1M calendar
