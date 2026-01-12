Match Roc Handball N1M

Rodez Aveyron

Début : 2026-02-14

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-28 2026-03-14 2026-04-18 2026-05-02 2026-05-30

Le Roc Handball joue à domicile ! Calendrier N1M

25 et 26 octobre contre PAUC HB

8 et 9 novembre, contre Fenix Toulouse HB

6 et 7 décembre, contre Martigues HB

14 et 15 février 2026, contre Saint-Etienne HB

28 février, contre GFCA HB

14 et 15 mars, contre Billere HB Pau Pyrénées

18 et 19 avril, contre Cavigal Nice SHB

2 et 3 mai, contre Saint-Raphael VHB

30 et 31 mai, contre Montpellier HB .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Le Roc Handball plays at home! N1M calendar

