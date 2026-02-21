Match Roller Hockey Halle Clémenceau Grenoble

Match Roller Hockey

Halle Clémenceau 40 boulevard Clemenceau Grenoble Isère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Une grande soirée roller hockey à Grenoble à 18h les féminines reçoivent Cherbourg, déjà qualifiées pour la finale. À 20h, l’équipe Elite affronte Bourges avec l’envie de rebondir. Deux matchs, une même passion.

Halle Clémenceau 40 boulevard Clemenceau Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 05 34 55 contact@yetis.fr

A great evening of roller field hockey in Grenoble: at 6 p.m., the women host Cherbourg, who have already qualified for the final. At 8pm, the Elite team take on Bourges, looking to bounce back. Two matches, one passion.

