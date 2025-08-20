Match Rugby Brive / Béziers Brive-la-Gaillarde

Match Rugby Brive / Béziers Brive-la-Gaillarde vendredi 23 janvier 2026.

Match Rugby Brive / Béziers

116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-23

Venez soutenir votre équipe préférée qui reçoit Béziers. .

116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Match Rugby Brive / Béziers

German : Match Rugby Brive / Béziers

Italiano :

Espanol : Match Rugby Brive / Béziers

L’événement Match Rugby Brive / Béziers Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-20 par Corrèze Tourisme