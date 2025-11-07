Match Rugby Brive/ Stade Montois Brive-la-Gaillarde

Match Rugby Brive/ Stade Montois Brive-la-Gaillarde vendredi 7 novembre 2025.

Match Rugby Brive/ Stade Montois

116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Venez supporter votre équipe préférée. .

116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Match Rugby Brive/ Stade Montois

German : Match Rugby Brive/ Stade Montois

Italiano :

Espanol : Match Rugby Brive/ Stade Montois

L’événement Match Rugby Brive/ Stade Montois Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-20 par Brive Tourisme