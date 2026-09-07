AGENDA · Castres
Match Rugby : Castres Olympique (CO) – Bordeaux Bègles Stade Pierre Fabre Castres
samedi 26 décembre 2026 · Stade Pierre Fabre · Castres
Informations pratiques
Castres
Match Rugby : Castres Olympique (CO) – Bordeaux Bègles
Stade Pierre Fabre Rue de Bisséous Castres Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-26
Le CO rencontre Bordeaux-Bègles à Castres !
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Stade Pierre Fabre Rue de Bisséous Castres 81100 Tarn Occitanie
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English :
CO faces Bordeaux-Bègles vs. Castres!
L’événement Match Rugby : Castres Olympique (CO) – Bordeaux Bègles Castres a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet
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