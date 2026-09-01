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AGENDA · Castres

Match Rugby : Castres Olympique (CO) – Toulon Stade Pierre Fabre Castres

samedi 19 septembre 2026 · Stade Pierre Fabre · Castres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Stade Pierre Fabre
Adresse
Rue de Bisséous
Ville
81100 Castres
Département
Tarn
Tarif

Castres

Match Rugby : Castres Olympique (CO) – Toulon

Stade Pierre Fabre Rue de Bisséous Castres Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le CO rencontre Toulon à Castres !
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Stade Pierre Fabre Rue de Bisséous Castres 81100 Tarn Occitanie  

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English :

CO faces Toulon %E0 Castres!

L’événement Match Rugby : Castres Olympique (CO) – Toulon Castres a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet

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