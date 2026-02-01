Match rugby Pontarlier VS Beaune (Seniors)

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 12:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Venez assister au match de rugby de nos Seniors, Pontarlier contre Beaune.

Repas convivial d’avant match prévu sur réservation avec au programme fondue savoyarde et desserts réservation auprès de Jean-Mi au 06 07 41 93 95 ; places limitées, pensez à réserver rapidement. .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 41 93 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match rugby Pontarlier VS Beaune (Seniors)

L’événement Match rugby Pontarlier VS Beaune (Seniors) Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS