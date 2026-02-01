Match rugby Pontarlier VS Beaune (Seniors) Pontarlier
Match rugby Pontarlier VS Beaune (Seniors)
Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-15 12:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
2026-02-15
Venez assister au match de rugby de nos Seniors, Pontarlier contre Beaune.
Repas convivial d’avant match prévu sur réservation avec au programme fondue savoyarde et desserts réservation auprès de Jean-Mi au 06 07 41 93 95 ; places limitées, pensez à réserver rapidement. .
Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 41 93 35
English : Match rugby Pontarlier VS Beaune (Seniors)
