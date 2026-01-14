Match Rugby RLP vs Serent Terrain de rugby Kérabram Perros-Guirec

Match Rugby RLP vs Serent

Terrain de rugby Kérabram Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

L’ équipe seniors A du Rugby club Lannion Perros sera opposée à celle de Sérent à Kérabram. .

Terrain de rugby Kérabram Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Match Rugby RLP vs Serent Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme de Perros-Guirec