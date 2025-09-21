Match Rugby Rodez Decazeville Rodez

Match Rugby Rodez Decazeville

Match Rugby Rodez Decazeville Rodez dimanche 21 septembre 2025.

Match Rugby Rodez Decazeville

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Match Rugby Rodez Decazeville, 21 septembre 2025 au stade Paul Lignon.
  .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

English :

Rugby match: Rodez Decazeville, September 21, 2025 at Paul Lignon stadium.

German :

Rugby-Spiel: Rodez Decazeville, 21. September 2025 im Stade Paul Lignon.

Italiano :

Partita di rugby: Rodez-Decazeville, 21 settembre 2025 allo stadio Paul Lignon.

Espanol :

Partido de rugby: Rodez Decazeville, 21 de septiembre de 2025 en el estadio Paul Lignon.

L’événement Match Rugby Rodez Decazeville Rodez a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)