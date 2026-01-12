Match Rugby Rodez Vergt Rodez
Match Rugby Rodez Vergt Rodez dimanche 15 février 2026.
Match Rugby Rodez Vergt
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Match Rugby Rodez Vergt, le 15 février.
.
Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rugby match: Rodez Vergt, February 15.
L’événement Match Rugby Rodez Vergt Rodez a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)