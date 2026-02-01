Match Saint Valentin LPDL vs. les SCARABEES Hangart Marseille 4e Arrondissement

Match Saint Valentin LPDL vs. les SCARABEES

Samedi 14 février 2026 de 20h30 à 22h. Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Mesdames, Messieurs, prenez place pour une soirée Saint Valentin sans chocolats, ni roses mais pleine de rires et de folie.

Venez assister à un match d’impro de légende qui va voir se rencontrer les Pieds dans l’Plat et les Scarabées.

Mesdames, Messieurs, prenez place pour une soirée Saint Valentin sans chocolats, ni roses mais pleine de rires et de folie.

Venez assister à un match d’impro de légende qui va voir se rencontrer les Pieds dans l’Plat et les Scarabées.



2 équipes inspirées et prêtes à tout à pour vous amuser en cette soirée.



1 arbitre fraichement divorcé qui règlera ses problèmes conjugaux sur les joueurs … et vous, public merveilleux, qui votez après chaque impro !



On vous attend nombreux(ses) ! .

Hangart 106 Boulevard Françoise Duparc Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ladies and gentlemen, take your seats for a Valentine’s evening without chocolates or roses, but full of laughter and madness.

Join us for a legendary improv match between Les Pieds dans l’Plat and Les Scarabées.

L’événement Match Saint Valentin LPDL vs. les SCARABEES Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille