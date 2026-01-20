Match SATH vs Le Havre

rue Godofredo Perez Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06 23:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Match de l’ATH de championnat de la Ligue Butagaz Energie au Complexe Sportif du Kochersberg à Truchtersheim.

Retrouvez les Piraths au Centre Sportif à Truchtersheim pour ce match de championnat de la Ligue Butagaz Energie. .

rue Godofredo Perez Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 89 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Butagaz Energie League championship ATH match at Complexe Sportif du Kochersberg in Truchtersheim.

L’événement Match SATH vs Le Havre Truchtersheim a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg