MATCH TAMBOURIN VENDÉMIAN COURNONSEC (N2)

Vendémian Hérault

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Rapide, stratégique et spectaculaire, le tambourin est un jeu d’adresse et de précision où chaque coup peut faire basculer le match. Entre échanges intenses, frappes puissantes et ambiance conviviale, ce sport typique de l’Hérault promet du spectacle et de l’émotion. Venez vibrer au rythme des échanges et laissez-vous surprendre par l’énergie du tambourin !

Vendémian 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70

English :

Fast, strategic and spectacular, tambourine is a game of skill and precision, where each stroke can turn the match on its head. Between intense exchanges, powerful strokes and a friendly atmosphere, this typical Hérault sport promises spectacle and emotion. Come and vibrate to the rhythm of the exchanges and let yourself be surprised by the energy of the tambourine!

German :

Tamburin ist ein schnelles, strategisches und spektakuläres Spiel, bei dem es auf Geschicklichkeit und Präzision ankommt und bei dem jeder Schlag das Spiel entscheiden kann. Dieser für das Departement Hérault typische Sport verspricht mit seinem intensiven Austausch, den kräftigen Schlägen und der geselligen Atmosphäre Spektakel und Emotionen. Lassen Sie sich von der Energie des Tamburins überraschen!

Italiano :

Veloce, strategico e spettacolare, il tamburello è un gioco di abilità e precisione in cui ogni colpo può ribaltare la partita. Con i suoi scambi intensi, i colpi potenti e l’atmosfera amichevole, questo sport, tipico della regione dell’Hérault, promette spettacolo ed emozioni. Venite a godervi il ritmo degli scambi e lasciatevi sorprendere dall’energia del tamburello!

Espanol :

Rápida, estratégica y espectacular, la pandereta es un juego de habilidad y precisión en el que cada golpe puede dar la vuelta al partido. Con sus intercambios intensos, sus golpes potentes y su ambiente amistoso, este deporte típico de la región del Hérault promete espectáculo y emoción. Venga a disfrutar del ritmo de los intercambios y déjese sorprender por la energía de la pandereta

