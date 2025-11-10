Match Tennis de Table La Romagne SS vs Nîmes/Montpellier

37 rue Nationale La Romagne Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 19:30:00

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

.

37 rue Nationale La Romagne 49740 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 39 33 contact@sslrtt.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Match Tennis de Table La Romagne SS vs Nîmes/Montpellier La Romagne a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais