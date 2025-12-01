Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Match Tennis de Table La Romagne SS vs Roanne La Romagne

Match Tennis de Table La Romagne SS vs Roanne La Romagne mardi 16 décembre 2025.

Match Tennis de Table La Romagne SS vs Roanne

37 rue Nationale La Romagne Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 19:30:00
fin : 2025-12-16

Date(s) :
2025-12-16

  .

37 rue Nationale La Romagne 49740 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 39 33  contact@sslrtt.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Match Tennis de Table La Romagne SS vs Roanne La Romagne a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais