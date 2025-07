Match Top 14 Stade Français / Racing 92 Châteauroux

Match Top 14 Stade Français / Racing 92 Châteauroux samedi 23 août 2025.

Match Top 14 Stade Français / Racing 92

279 Avenue de la Châtre Châteauroux Indre

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Venez vivre l’intensité du rugby de haut niveau au plus près, dans une ambiance festive et conviviale ! Rendez-vous le 23 août au Stade Gaston-Petit pour un événement exceptionnel un match amical de préparation du Top 14 entre deux géants du rugby français le Racing 92 et le Stade Français Paris

Racing 92 Club emblématique des Hauts-de-Seine, le Racing est connu pour son jeu spectaculaire, ses stars internationales et son palmarès impressionnant, avec notamment un titre de champion de France en 2016.

Stade Français Paris L’un des clubs les plus historiques du rugby français, reconnu pour ses couleurs audacieuses et son esprit combatif. Le club parisien a remporté plusieurs Brennus, dont le dernier en 2015. 10 .

279 Avenue de la Châtre Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

Come and experience the intensity of top-level rugby up close, in a festive and friendly atmosphere! Join us on August 23 at the Stade Gaston-Petit for an exceptional event: a friendly Top 14 preparation match between two giants of French rugby: Racing 92 and Stade Français Paris

German :

Erleben Sie die Intensität des Rugbyspiels auf höchstem Niveau hautnah in einer festlichen und geselligen Atmosphäre! Am 23. August findet im Stade Gaston-Petit ein Freundschaftsspiel zur Vorbereitung auf die Top 14 zwischen zwei Giganten des französischen Rugbys statt: Racing 92 und Stade Français Paris

Italiano :

Venite a vivere da vicino l’intensità del rugby di alto livello, in un’atmosfera festosa e amichevole! Unitevi a noi il 23 agosto allo Stade Gaston-Petit per un evento eccezionale: un’amichevole di riscaldamento del Top 14 tra due giganti del rugby francese: il Racing 92 e lo Stade Français Paris

Espanol :

Venga a vivir de cerca la intensidad del rugby de alto nivel, en un ambiente festivo y amistoso Únase a nosotros el 23 de agosto en el Stade Gaston-Petit para asistir a un acontecimiento excepcional: un partido amistoso de preparación para el Top 14 entre dos gigantes del rugby francés: Racing 92 y Stade Français Paris

L’événement Match Top 14 Stade Français / Racing 92 Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme