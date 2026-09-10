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AGENDA · Limoges

Match USAL Gaillac Parc des sports de Beaublanc Limoges

dimanche 31 janvier 2027 · Parc des sports de Beaublanc · Limoges

Match USAL Gaillac Parc des sports de Beaublanc Limoges

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Lieu
Parc des sports de Beaublanc
Adresse
23 Boulevard de Beaublanc
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Match USAL Gaillac

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31
fin : 2027-01-31

Date(s) :
2027-01-31

Lors de cette quinzième rencontre du championnat 100% rugby , l’USA Limoges affrontera Gaillac.
Toute la saison, l’USAL comptera sur votre soutien pour faire vibrer Beaublanc lors des match à domicile!

Réservations et informations complémentaires sur le site ( en lien).   .

Parc des sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 04 31 

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English : Match USAL Gaillac

L’événement Match USAL Gaillac Limoges a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Limoges Métropole

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