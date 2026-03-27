Match Volley-Ball Championnat de France

Gymnase Chanay Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Grand Rendez-vous Volley-Ball à Tournus !

Le samedi 4 avril 2026, le gymnase Chanay se transforme en temple du volley ! Venez vibrer au rythme des smashs et des contres lors d’une journée exceptionnelle de championnat.

Au programme de la journée

14h00 Championnat Prénational Féminin VBS vs Volley Club Chenôve.

17h00 Championnat Prénational Masculin VBS vs Volley Club Chenôve.

20h00 L’Affiche Choc (Nationale 2) VBS (Sennecey-le-Grand) affronte le VPG (Volley Pradatan Gardeen) pour un match de haut niveau !

Pourquoi venir ?

Entrée Gratuite Profitez du grand spectacle accessible à tous dès 14h.

Ambiance Festive Buvette ouverte toute la journée pour se rafraîchir.

Restauration sur place Régalez-vous avec nos Burgers et Frites au brasero dès l’après-midi.

Que vous soyez passionné de sport ou simplement en quête d’un moment convivial en famille ou entre amis, les joueurs comptent sur votre soutien pour faire trembler les tribunes !

On vous attend nombreux pour pousser le VBS vers la victoire ! .

Gymnase Chanay Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Match Volley-Ball Championnat de France

L’événement Match Volley-Ball Championnat de France Tournus a été mis à jour le 2026-03-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II