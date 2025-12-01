Match VRDR vs Grenoble Stade Pompidou Valence

Match VRDR vs Grenoble

Le stade Pompidou accueillera le 7ème match de la saison entre les équipes de Valence et Grenoble. Les deux clubs, avec leurs histoires et leurs passions respectives, se préparent à offrir un spectacle plein d’énergie et de suspense.

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

English :

The Stade Pompidou will play host to the 7th match of the season between Valence and Grenoble. The two clubs, with their respective histories and passions, are preparing to put on a show full of energy and suspense.

German :

Im Stade Pompidou findet das siebte Spiel der Saison zwischen den Mannschaften von Valence und Grenoble statt. Die beiden Vereine mit ihren jeweiligen Geschichten und Leidenschaften bereiten sich darauf vor, ein energiegeladenes und spannendes Spektakel zu bieten.

Italiano :

Lo Stade Pompidou ospiterà la settima partita della stagione tra Valencia e Grenoble. I due club, con le rispettive storie e passioni, si preparano a dare vita a uno spettacolo pieno di energia e suspense.

Espanol :

El Stade Pompidou acogerá el 7º partido de la temporada entre el Valencia y el Grenoble. Los dos clubes, con sus respectivas historias y pasiones, se preparan para ofrecer un espectáculo lleno de energía y suspense.

