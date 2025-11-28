Match VRDR vs Nevers Stade Pompidou Valence

Match VRDR vs Nevers

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence Drôme

Début : 2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28 19:30:00

2025-11-28

Le stade Pompidou accueillera le 6ème match de la saison entre les équipes de Valence et Nevers. Les deux clubs, avec leurs histoires et leurs passions respectives, se préparent à offrir un spectacle plein d’énergie et de suspense.

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

The Stade Pompidou will play host to the 6th match of the season between Valence and Nevers. The two clubs, with their respective histories and passions, are preparing to put on a show full of energy and suspense.

Im Stade Pompidou findet das sechste Spiel der Saison zwischen den Mannschaften von Valence und Nevers statt. Die beiden Vereine mit ihren jeweiligen Geschichten und Leidenschaften bereiten sich darauf vor, ein energiegeladenes und spannendes Spektakel zu bieten.

Lo Stade Pompidou ospiterà la sesta partita della stagione tra Valence e Nevers. I due club, con le rispettive storie e passioni, si preparano a dare vita a uno spettacolo pieno di energia e suspense.

El Stade Pompidou acogerá el 6º partido de la temporada entre Valence y Nevers. Los dos clubes, con sus respectivas historias y pasiones, se preparan para ofrecer un espectáculo lleno de energía y suspense.

L’événement Match VRDR vs Nevers Valence a été mis à jour le 2025-08-04 par Valence Romans Tourisme