Match VRDR vs Oyonnax Stade Pompidou Valence

Match VRDR vs Oyonnax

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence Drôme

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 19:30:00

2026-03-27

Le stade Pompidou accueillera le 12ème match de la saison entre les équipes de Valence et Oyonnax. Les deux clubs, avec leurs histoires et leurs passions respectives, se préparent à offrir un spectacle plein d’énergie et de suspense.

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

English :

The Stade Pompidou will play host to the 12th match of the season between Valencia and Oyonnax. The two clubs, with their respective histories and passions, are preparing to put on a show full of energy and suspense.

