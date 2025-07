Match VRDR vs Soyaux Angoulême Stade Pompidou Valence

Match VRDR vs Soyaux Angoulême Stade Pompidou Valence vendredi 19 septembre 2025.

Match VRDR vs Soyaux Angoulême

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19 19:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Le stade Pompidou accueillera le 2ème match de la saison entre les équipes de Valence et Soyaux Angoulême. Les deux clubs, avec leurs histoires et leurs passions respectives, se préparent à offrir un spectacle plein d’énergie et de suspense.

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

English :

The Stade Pompidou will host the 2nd match of the season between Valence and Soyaux Angoulême. The two clubs, with their respective histories and passions, are preparing to put on a show full of energy and suspense.

German :

Im Stade Pompidou findet das 2. Spiel der Saison zwischen den Mannschaften von Valencia und Soyaux Angoulême statt. Die beiden Vereine mit ihren jeweiligen Geschichten und Leidenschaften bereiten sich darauf vor, ein energiegeladenes und spannendes Spektakel zu bieten.

Italiano :

Lo Stade Pompidou ospiterà la seconda partita della stagione tra Valence e Soyaux Angoulême. I due club, con le rispettive storie e passioni, si preparano a dare vita a uno spettacolo pieno di energia e suspense.

Espanol :

El Stade Pompidou acogerá el 2º partido de la temporada entre el Valence y el Soyaux Angoulême. Los dos clubes, con sus respectivas historias y pasiones, se preparan para ofrecer un espectáculo lleno de energía y suspense.

