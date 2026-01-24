Match XL impro club CafeMusic Mont-de-Marsan

Match XL impro club

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Nitié par le Département des Landes, XL Impro Club s’appuie sur un dispositif national, le Trophée d’Impro Culture & Diversité porté par la Fondation du même nom et parrainé par Jamel Debouzze.

La compagnie Donc du Coup est partenaire de ce Trophée d’Impro et coordonne le dispositif XL Impro Club dans 3 collèges landais depuis 3 ans.

En étroite collaboration avec le Département, Donc du Coup organise cette soirée et invite sur scène deux compagnies landaises, spécialistes du théâtre d’improvisation Solycate de Capbreton et Keskonfé de Dax.

Ce sera l’occasion de découvrir le match d’improvisation dans les règles de l’art ! .

