Matches de handball Moins de 11 ans mixtes B: Valréas/Monteux et Cavaillon Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Début : 2026-01-31 13:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Championnat Honneur: les Moins de 11 ans mixtes B du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Monteux et Cavaillon. Buvette et petite restauration sur place.
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Championnat Honneur: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-11 mixed B team host Monteux and Cavaillon. Refreshments and snacks on site.
