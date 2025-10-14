Matchmaking Tandem – Bpifrance x Find Your Cofounder HEC Alumni Paris

Matchmaking Tandem – Bpifrance x Find Your Cofounder HEC Alumni Paris mardi 14 octobre 2025.

Matchmaking Tandem – Bpifrance x Find Your Cofounder HEC Alumni Paris Mardi 14 octobre, 18h00 sur inscription

Matchmaking Tandem – Bpifrance x Find Your Cofounder

Participez à la prochaine soirée de matchmaking Tandem en ligne organisée par Bpifrance en partenariat avec Find Your Cofounder !

Grandes Écoles Entreprendre (G2E) et HEC Alumni Entreprendre co-organisent avec BPI France un rendez-vous inédit à destination de diplômés issus de notre école, intéressés par l’innovation technologique et les grands défis de l’industrie de demain.

Le principe

Mettre en relation des chercheurs porteurs de projets technologiques innovants (automobile, santé, énergie, IA, Medtech,…) avec nos alumnis de profils expérimentés, commerciaux, sectoriels ou techniques, susceptibles de devenir associés, CEO ou CTO.

Une sélection des meilleurs projets de création de startups deeptech du moment sera présentée par l’ensemble des acteurs du transfert de technologies et des incubateurs partenaires de Bpifrance (Réseau SATT, CNRS Innovation, INRIA Startup Studio, INSERM Transfert et 20 autres acteurs répartis sur tout le territoire).

Un rendez-vous ciblé et concret, à ne pas manquer !…

Pour les alumnis en réflexion sur un projet entrepreneurial ou en quête d’un nouveau rôle stratégique dans une start up technologique.

INFOS CLÉS

️ Mardi 14 octobre 2024 de 18h à 21h

Evénement gratuit, 100% en ligne

Inscription obligatoire via ce lien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T21:00:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/matchmaking-tandem-bpifrance-x-find-your-cofounder-mardi-14-octobre/2025/10/02/12994

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris