Matchons nos coups de coeur ! Place Notre-Dame des Orties Pluvigner

Matchons nos coups de coeur !

Place Notre-Dame des Orties Médiathèque Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

À l’occasion de la 10ᵉ édition des Nuits de la lecture

Partage littéraire avec la participation des clubs de lecture adultes et ados

Dégustation de soupes maison .

Place Notre-Dame des Orties Médiathèque Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 73 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matchons nos coups de coeur !

L’événement Matchons nos coups de coeur ! Pluvigner a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon