Matchons nos coups de coeur ! Place Notre-Dame des Orties Pluvigner

Place Notre-Dame des Orties Médiathèque Pluvigner Morbihan
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
2026-01-23
À l’occasion de la 10ᵉ édition des Nuits de la lecture
Partage littéraire avec la participation des clubs de lecture adultes et ados
Dégustation de soupes maison .
Place Notre-Dame des Orties Médiathèque Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 73 62
