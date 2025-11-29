Matchs de Roller Derby Halle Chaban Delmas Valence

Matchs de Roller Derby

Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

L’association Roller-S organise sa 9ème édition de son tournoi à domicile “Trash My Valentine” de Roller Derby !

Halle Chaban Delmas Avenue Colonel Arnaud Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rollerderbyvalence@gmail.com

English :

The Roller-S association is organizing its 9th Trash My Valentine? Roller Derby home tournament!

German :

Die Roller-S Association veranstaltet zum neunten Mal ihr Heimturnier « Trash My Valentine » im Roller Derby!

Italiano :

L’associazione Roller-S organizza il suo 9° torneo di Roller Derby domestico Trash My Valentine!

Espanol :

La asociación Roller-S organiza su 9º torneo de patinaje en casa Trash My Valentine?

