Matchs de water-polo à la piscine Georges-Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS

Matchs de water-polo tous les samedis soirs du 8/11 au 13/12 inclus avec notre “in-house club” La Libellule de Paris! (programme détaillé à venir sur les réseaux et en-tête du site). Entrée libre. Les matchs sont toujours très festifs et haletants, venez nombreux encourager les joueurs !

A savoir Le bassin ne sera pas accessible à la nage libre ni aux cours et clubs pendant les jours de compétition.

Tous les samedis soirs, du 8 novembre au 13 décembre inclus, la Libellule de Paris, équipe parisienne de water-polo, joue ses matchs à la piscine Georges-Vallerey… Et l’entrée est libre et gratuite !

Le samedi 13 décembre 2025

Le samedi 06 décembre 2025

Le samedi 29 novembre 2025

Le samedi 22 novembre 2025

Le samedi 15 novembre 2025

Le samedi 08 novembre 2025

L’entrée est libre et gratuite.

Tout public.

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS