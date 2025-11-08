Matchs de water-polo à la piscine Georges-Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS
Matchs de water-polo à la piscine Georges-Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS samedi 8 novembre 2025.
Matchs de water-polo tous les samedis soirs du 8/11 au 13/12 inclus avec notre “in-house club” La Libellule de Paris! (programme détaillé à venir sur les réseaux et en-tête du site). Entrée libre. Les matchs sont toujours très festifs et haletants, venez nombreux encourager les joueurs !
A savoir
Le bassin ne sera pas accessible à la nage libre ni aux cours et clubs pendant les jours de compétition.
Tous les samedis soirs, du 8 novembre au 13 décembre inclus, la Libellule de Paris, équipe parisienne de water-polo, joue ses matchs à la piscine Georges-Vallerey… Et l’entrée est libre et gratuite !
Le samedi 13 décembre 2025
de à
Le samedi 06 décembre 2025
de à
Le samedi 29 novembre 2025
de à
Le samedi 22 novembre 2025
de à
Le samedi 15 novembre 2025
de à
Le samedi 08 novembre 2025
de à
gratuit
L’entrée est libre et gratuite.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-08T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-14T00:59:59+01:00
Date(s) : 2025-11-08T00:00:00+02:00_2025-11-08T23:59:00+02:00;2025-11-15T00:00:00+02:00_2025-11-15T23:59:00+02:00;2025-11-22T00:00:00+02:00_2025-11-22T23:59:00+02:00;2025-11-29T00:00:00+02:00_2025-11-29T23:59:00+02:00;2025-12-06T00:00:00+02:00_2025-12-06T23:59:00+02:00;2025-12-13T00:00:00+02:00_2025-12-13T23:59:00+02:00
Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS