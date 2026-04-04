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Matchs de Waterpolo à la piscine Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS

Matchs de Waterpolo à la piscine Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS

Matchs de Waterpolo à la piscine Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS samedi 4 avril 2026.

Lieu : Piscine Georges-Vallerey

Adresse : 148, avenue Gambetta

Ville : 75020 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 4 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Sortez vos bonnets et vos drapeaux : les Libellules de Paris plongent dans le grand bain !

Le programme des matchs

  • Samedi 4 avril de 19h à 22h
  • Samedi 18 avril de 19h à 22h

Le samedi 4 et 18 avril de 19h à 22h venez nombreux pour soutenir les libellules de Paris pour deux matchs de Water-polo à la piscine Vallerey. Ambiance garantie !
Le samedi 18 avril 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T19:00:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta  75020 PARIS


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