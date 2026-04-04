Matchs de Waterpolo à la piscine Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS

Sortez vos bonnets et vos drapeaux : les Libellules de Paris plongent dans le grand bain !

Le programme des matchs

Samedi 4 avril de 19h à 22h

Samedi 18 avril de 19h à 22h

Le samedi 4 et 18 avril de 19h à 22h venez nombreux pour soutenir les libellules de Paris pour deux matchs de Water-polo à la piscine Vallerey. Ambiance garantie !

Le samedi 18 avril 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T19:00:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS



Afficher la carte du lieu Piscine Georges-Vallerey et trouvez le meilleur itinéraire

