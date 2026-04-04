Matchs de Waterpolo à la piscine Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS
Matchs de Waterpolo à la piscine Vallerey Piscine Georges-Vallerey PARIS samedi 4 avril 2026.
Sortez vos bonnets et vos drapeaux : les Libellules de Paris plongent dans le grand bain !
Le programme des matchs
- Samedi 4 avril de 19h à 22h
- Samedi 18 avril de 19h à 22h
Le samedi 4 et 18 avril de 19h à 22h venez nombreux pour soutenir les libellules de Paris pour deux matchs de Water-polo à la piscine Vallerey. Ambiance garantie !
Le samedi 18 avril 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T19:00:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00
Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS
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