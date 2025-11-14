Matchs d’impro La Faille – La Fabrique à Impros Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Matchs d’impro La Faille – La Fabrique à Impros 14 novembre 2025 – 27 mars 2026, certains vendredis Sémaphore – Espace Beaulieu Loire-Atlantique

De 12 € à 20 €

Début : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T23:00:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00 – 2026-03-27T23:00:00

Des scènes spontanées créées avec malice par les artistes, dirigées avec exigence par l’arbitre et jugées avec bienveillance par vous, le public ! Une cocktail vitaminé pour une soirée idéale !

Cette saison, la Fabrique à Impros a monté une troupe qui rencontrera des équipes venues de partout pour jouer avec elle : La Faille !

Tout au long de la saison, venez en découvrir ses membres lors de matchs au Sémaphore, avec des partenaires de jeu de la plus haute qualité !

Sémaphore – Espace Beaulieu 9 bd Vincent Gâche, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un match d’impro ? Tout le monde sait ce que c’est désormais… Et celles et ceux qui ne connaissent pas encore seront vite sous le charme de ce spectacle ! nantes nantes métropole