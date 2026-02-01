Matchs d’improvisation de l’amour FJT La Cassotte Besançon

Matchs d’improvisation de l’amour

FJT La Cassotte 18 rue de la cassotte Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-28 17:00:00

La LUDI ouvre son année 2026 sur la thématique de l’amour !

– À 17h, la LUDI jeunes accueille l’ARTI Auxons jeunes, pour un match amical.

– À 20h, la LUDI voit les choses en grand et accueille toutes les équipes de l’ARTI pour le grand Tournoi de l’amour !

Samedi 28 février

17H Matchs jeunes

20H Tournoi adultes

MATCH D’IMPROVISATION

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.

Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.

Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez le !

VENI, VIDI, ARTI ! .

FJT La Cassotte 18 rue de la cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr

