Matchs d’improvisation de l’amour FJT La Cassotte Besançon

Matchs d’improvisation de l’amour
FJT La Cassotte 18 rue de la cassotte Besançon Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28
La LUDI ouvre son année 2026 sur la thématique de l’amour !
– À 17h, la LUDI jeunes accueille l’ARTI Auxons jeunes, pour un match amical.
– À 20h, la LUDI voit les choses en grand et accueille toutes les équipes de l’ARTI pour le grand Tournoi de l’amour !
—
Samedi 28 février
17H Matchs jeunes
20H Tournoi adultes
—
Toute l’année, dates, billetterie & infos sur notre site ludi-arti.fr • Facebook Instagram “Impro Besançon
—
MATCH D’IMPROVISATION
Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.
Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.
Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez le !
VENI, VIDI, ARTI ! .
FJT La Cassotte 18 rue de la cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr
English : Matchs d’improvisation de l’amour
