Matchs d’improvisation d’Halloween FJT La Cassotte Besançon

Matchs d’improvisation d’Halloween

FJT La Cassotte 18 rue de la Cassotte Besançon Doubs

Pour son premier spectacle de la saison, la LUDI vous invite dans une ambiance toute particulière pour un double match soupoudré d’horreur… ??

A 17h, les jeunes de tous nos ateliers se retrouvent pour un tournoi rempli d’effroi.

A 20h, la LUDI invite l’ARTI pour un match spécial Halloween qui saura faire frémir grand et petit.

Toute l’année, dates, billetterie & infos sur notre site ludi-arti.fr

—

MATCH D’IMPROVISATION

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.

Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.

Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !

VENI, VIDI, ARTI ! .

FJT La Cassotte 18 rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr

