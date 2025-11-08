Matchs d’improvisation d’Halloween FJT La Cassotte Besançon
Matchs d'improvisation d'Halloween FJT La Cassotte Besançon samedi 8 novembre 2025.
Matchs d’improvisation d’Halloween
FJT La Cassotte 18 rue de la Cassotte Besançon Doubs
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Pour son premier spectacle de la saison, la LUDI vous invite dans une ambiance toute particulière pour un double match soupoudré d’horreur… ??
A 17h, les jeunes de tous nos ateliers se retrouvent pour un tournoi rempli d’effroi.
A 20h, la LUDI invite l’ARTI pour un match spécial Halloween qui saura faire frémir grand et petit.
Toute l’année, dates, billetterie & infos sur notre site ludi-arti.fr
—
MATCH D’IMPROVISATION
Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.
Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.
Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !
VENI, VIDI, ARTI ! .
FJT La Cassotte 18 rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr
