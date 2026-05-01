Matchs d’improvisation Du Muguet route des Papetiers Geneuille
Matchs d’improvisation Du Muguet route des Papetiers Geneuille samedi 23 mai 2026.
Geneuille
Matchs d’improvisation Du Muguet
route des Papetiers Salle de la Libération Geneuille Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
MATCH D’IMPROVISATION
Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.
Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.
Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !
VENI, VIDI, ARTI ! .
route des Papetiers Salle de la Libération Geneuille 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 32 83 84 contact@ludi-arti.fr
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English : Matchs d’improvisation Du Muguet
L’événement Matchs d’improvisation Du Muguet Geneuille a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON