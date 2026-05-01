Matchs d’improvisation Du Muguet route des Papetiers Geneuille

Geneuille

Matchs d’improvisation Du Muguet

route des Papetiers Salle de la Libération Geneuille Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

MATCH D’IMPROVISATION

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.

Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.

Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !

VENI, VIDI, ARTI ! .

route des Papetiers Salle de la Libération Geneuille 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 32 83 84 contact@ludi-arti.fr

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English : Matchs d’improvisation Du Muguet

L’événement Matchs d’improvisation Du Muguet Geneuille a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON