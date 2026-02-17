Matchs d’improvisation Grand Bain Salle de la Libération Geneuille

Matchs d’improvisation Grand Bain

Salle de la Libération Route des Papatiers Geneuille Doubs

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2026-03-07 17:00:00

Samedi 7 mars, l’ARTI Auxons invite l’équipe de la CIA de Thonon-les-Bains !

Comté vs Abondance ?

Pontarlier vs Génépi ?

La Citadelle vs le Château de Ripaille ?

Un duel au sommet.

17H Match jeunes ARTI Auxons jeunes VS LUDI jeunes

20H Match adultes ARTI VS THONON-LES-BAINS

Toute l’année, dates, billetterie & infos sur notre site ludi-arti.fr

MATCH D’IMPROVISATION

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.

Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.

Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !

VENI, VIDI, ARTI ! .

Salle de la Libération Route des Papatiers Geneuille 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 32 83 84 contact@ludi-arti.fr

