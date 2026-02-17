Matchs d’improvisation Grand Bain Salle de la Libération Geneuille
Matchs d’improvisation Grand Bain Salle de la Libération Geneuille samedi 7 mars 2026.
Matchs d’improvisation Grand Bain
Salle de la Libération Geneuille
Samedi 7 mars, l’ARTI Auxons invite l’équipe de la CIA de Thonon-les-Bains !
Comté vs Abondance ?
Pontarlier vs Génépi ?
La Citadelle vs le Château de Ripaille ?
Un duel au sommet.
17H Match jeunes ARTI Auxons jeunes VS LUDI jeunes
20H Match adultes ARTI VS THONON-LES-BAINS
—
—
MATCH D’IMPROVISATION
Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.
Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.
Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !
VENI, VIDI, ARTI ! .
Salle de la Libération Route des Papatiers Geneuille 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 32 83 84 contact@ludi-arti.fr
