Matchs d'improvisation Sur son 31 Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux Besançon samedi 31 janvier 2026.
Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux 1 avenue Ducat Besançon Doubs
Début : 2026-01-31 17:00:00
Samedi 31 janvier
L’ARTI tient ses bonnes résolutions inviter de nouveau l’équipe de Toulouse sur ses terres.
– À 17h, nos très jeunes comédiens des écoles sont de retour dans la patinoire pour un nouveau Tournoi des écoles.
– À 20h, l’ARTI, accueille les Melting Pot de Toulouse pour l’un des matchs les plus attendus de l’année.
TARIFS
Normal 11€ Réduit 8€ (étudiants, scolaires et demandeurs d’emploi) • +0,50 cts sur place
LIEU
Maison de quartier de Saint Ferjeux
1 avenue Ducat
25000 Besançon
Toute l’année, dates, billetterie & infos sur notre site ludi-arti.fr • Facebook Instagram “Impro Besançon
MATCH D’IMPROVISATION
Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.
Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.
Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !
VENI, VIDI, ARTI ! .
Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux 1 avenue Ducat Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr
