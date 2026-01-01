Matchs d’improvisation Sur son 31 Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux Besançon

Matchs d’improvisation Sur son 31

Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux 1 avenue Ducat Besançon Doubs

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2026-01-31 17:00:00

Samedi 31 janvier

L’ARTI tient ses bonnes résolutions inviter de nouveau l’équipe de Toulouse sur ses terres.

– À 17h, nos très jeunes comédiens des écoles sont de retour dans la patinoire pour un nouveau Tournoi des écoles.

– À 20h, l’ARTI, accueille les Melting Pot de Toulouse pour l’un des matchs les plus attendus de l’année.

Normal 11€ Réduit 8€ (étudiants, scolaires et demandeurs d’emploi) • +0,50 cts sur place

Maison de quartier de Saint Ferjeux

1 avenue Ducat

25000 Besançon

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexions, créent des histoires improvisées.

Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique drôle et parfois poétique et fantastique.

Ou arrêtez d’imaginez, venez et vivez-le !

Maison de quartier Rosemont Saint-Ferjeux 1 avenue Ducat Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr

